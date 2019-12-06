Россельхозбанк предлагает новый вклад «Доходный Пенсионный»

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-06T09:44:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Воспользоваться новым продуктом могут клиенты АО «Россельхозбанк», получающие социальные выплаты из Пенсионного фонда Российской Федерации или другого государственного/ негосударственного органа, выплачивающего пенсию/пожизненное содержание, на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», или клиенты, предоставившие заявление в адрес территориального органа ПФР или другого органа, выплачивающего пенсию, о ее перечислении на счет, открытый в АО «Россельхозбанк», по установленной форме с отметкой о принятии.

Максимальная ставка по вкладу составляет 7 процентов годовых.

Вклад может быть открыт на срок от 91 до 1460 дней на сумму от 500 рублей, при этом максимальная сумма вклада не ограничена. Приходные и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Партнерский материал.