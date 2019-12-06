2019-12-06T10:25:25+03:00
Общество

Дождь в декабре: кузбасские синоптики объяснили нетипичное для зимы явление

Уже к вечеру погода изменится
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Дождь в декабре: синоптики объяснили нетипичное для зимы явление. ФОТО: кадр видео city-nДождь в декабре: синоптики объяснили нетипичное для зимы явление. ФОТО: кадр видео city-n
Изменить размер текста:

Несколько дней назад кузбассовцы кутались в шубы и шарфы от мороза, а в пятницу, 6 декабря, попали под дождь.

Дождь в декабре: синоптики объяснили нетипичное для зимы явление.Видео: city-n

«Сибирь, декабрь, дождь, -7…» - так комментирует одних из кузбассовцев видео, снятое утром 6 декабря. Камера зафиксировала нетипичное для декабря явление - дождь. Попадая на стекло автомобиля, капельки дождя вскоре схватывались ледяной коркой.

- Действительно, сегодня в Кузбассе был дождь, - подтвердили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра. - Климат у нас резко континентальный, для которого характерны резкие колебания температур, поэтому дожди в декабре бывают. Сегодняшний дождь связан с прохождением фронтального раздела, когда перед холодным фронтом идет самая теплая масса. Уже к вечеру температура постепенно будет снижаться, так же как и в следующие дни. И это понижение температуры мы прогнозируем и на следующую неделю.

В Гидрометцентре отметили, что из-за пятничного дождя снежный покров не растает, однако образуется ледяная корочка. Так что кузбассовцам стоит быть осторожнее - как пешеходам, так и автомобилистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Кузбассе»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Кузбассе
Россельхозбанк предлагает новый вклад «Доходный Пенсионный»
Студентов КемГУ эвакуировали по пожарной тревоге
Судебный пристав из Кузбасса спас жизнь человеку
Сергей Цивилев рассказал о растущей рождаемости в Кузбассе
66-летний пенсионер попал под колеса легковушки в Кемерове
Жители Новокузнецка упрекают власти в замалчивание экологической ситуации
Неправильно топили: в новокузнецкой котельной ночью случился пожар
В Кузбассе директор строительной фирмы недоплатил налогов на 6 миллионов рублей
В Кузбассе почти в два раза сократился размер задолженности по заработной плате
В кемеровском колледже появилась памятная доска Иосифа Кобзона
Участковый вернул дерзко сбежавшего Валеру новокузнечанке
Кузбассовец с гранатой в руке грабил магазины
«Сожгу вместе с семьей!»: магазинный вор угрожал поймавшему его полицейскому из Кузбасса
Обрушились леса: четверо пострадали при ремонте церкви
В Кузбассе продолжат развивать сеть технопарков
Двое новокузнечан могут отправиться в тюрьму за зимние заготовки
Россельхозбанк предлагает новогодние ставки на потребительские кредиты
Кормушки-терема для птиц появились в детских садах и школах Юрги
«У одного водителя пробита голова, другой еле дышит»: на кузбасской трассе столкнулись грузовики
В Кузбассе начальник железнодорожной станции получил срок за хищение
На нескольких улицах Кемерова запретили парковку из-за вывоза снега
Из Новокузнецка запустят рейсы в Казань и Екатеринбург
Еще один мост будут перекрывать для автомобилистов в Новокузнецке
В Кемерове переименовали торговый центр «Аврора»