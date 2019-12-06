Дождь в декабре: кузбасские синоптики объяснили нетипичное для зимы явление
Несколько дней назад кузбассовцы кутались в шубы и шарфы от мороза, а в пятницу, 6 декабря, попали под дождь.
Дождь в декабре: синоптики объяснили нетипичное для зимы явление.Видео: city-n
«Сибирь, декабрь, дождь, -7…» - так комментирует одних из кузбассовцев видео, снятое утром 6 декабря. Камера зафиксировала нетипичное для декабря явление - дождь. Попадая на стекло автомобиля, капельки дождя вскоре схватывались ледяной коркой.
- Действительно, сегодня в Кузбассе был дождь, - подтвердили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра. - Климат у нас резко континентальный, для которого характерны резкие колебания температур, поэтому дожди в декабре бывают. Сегодняшний дождь связан с прохождением фронтального раздела, когда перед холодным фронтом идет самая теплая масса. Уже к вечеру температура постепенно будет снижаться, так же как и в следующие дни. И это понижение температуры мы прогнозируем и на следующую неделю.
В Гидрометцентре отметили, что из-за пятничного дождя снежный покров не растает, однако образуется ледяная корочка. Так что кузбассовцам стоит быть осторожнее - как пешеходам, так и автомобилистам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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