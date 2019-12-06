Дождь в декабре: кузбасские синоптики объяснили нетипичное для зимы явление

СЕГОДНЯ 10:07 2019-12-06T10:25:25+03:00

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Несколько дней назад кузбассовцы кутались в шубы и шарфы от мороза, а в пятницу, 6 декабря, попали под дождь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/748132" frameborder="0"></iframe> Дождь в декабре: синоптики объяснили нетипичное для зимы явление.Видео: city-n

«Сибирь, декабрь, дождь, -7…» - так комментирует одних из кузбассовцев видео, снятое утром 6 декабря. Камера зафиксировала нетипичное для декабря явление - дождь. Попадая на стекло автомобиля, капельки дождя вскоре схватывались ледяной коркой.

- Действительно, сегодня в Кузбассе был дождь, - подтвердили в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра. - Климат у нас резко континентальный, для которого характерны резкие колебания температур, поэтому дожди в декабре бывают. Сегодняшний дождь связан с прохождением фронтального раздела, когда перед холодным фронтом идет самая теплая масса. Уже к вечеру температура постепенно будет снижаться, так же как и в следующие дни. И это понижение температуры мы прогнозируем и на следующую неделю.

В Гидрометцентре отметили, что из-за пятничного дождя снежный покров не растает, однако образуется ледяная корочка. Так что кузбассовцам стоит быть осторожнее - как пешеходам, так и автомобилистам.

ИСТОЧНИК KP.RU