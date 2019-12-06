2019-12-06T12:13:43+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк запускает акцию по картам JCB

Держатели карт JCB Россельхозбанка, совершившие операции оплаты товаров или услуг на сумму свыше 10 000 рублей, получают сертификат на юридические услуги.
Яков КРЫМСКИЙ
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Сертификат – это электронный абонемент, который можно использовать в ООО «Мобильная юридическая служба» в течение года после активации. Обладатели сертификатов получают возможность воспользоваться комплексом юридических услуг для физических лиц в соответствии с тарифом «Пакет услуг «Для кредитных карт».

Акция распространятся на карты JCB, выпущенные в рамках тарифного плана «Персональный». Полученный сертификат необходимо активировать в срок до 31.07.2020. Период проведения Акции: с 22.11.2019 по 29.02.2020 включительно.

Количество сертификатов ограничено. Полные условия, правила использования Сертификата и регламент оказания юридических услуг размещены на сайте РСХБ и на сайте Мобильной юридической службы.

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