Россельхозбанк запускает акцию по картам JCB

СЕГОДНЯ 12:13 2019-12-06T12:13:43+03:00

Держатели карт JCB Россельхозбанка, совершившие операции оплаты товаров или услуг на сумму свыше 10 000 рублей, получают сертификат на юридические услуги.

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Сертификат – это электронный абонемент, который можно использовать в ООО «Мобильная юридическая служба» в течение года после активации. Обладатели сертификатов получают возможность воспользоваться комплексом юридических услуг для физических лиц в соответствии с тарифом «Пакет услуг «Для кредитных карт».

Акция распространятся на карты JCB, выпущенные в рамках тарифного плана «Персональный». Полученный сертификат необходимо активировать в срок до 31.07.2020. Период проведения Акции: с 22.11.2019 по 29.02.2020 включительно.

Количество сертификатов ограничено. Полные условия, правила использования Сертификата и регламент оказания юридических услуг размещены на сайте РСХБ и на сайте Мобильной юридической службы.