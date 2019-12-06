Кемеровчане лишатся автозаправки возле торгового центра

СЕГОДНЯ 13:00 2019-12-06T13:00:51+03:00

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В Кемерове администрация города изымет автозаправку возле крупного торгового центра. Землю городские власти используют под строительство новых объектов транспортной инфраструктуры.

Об этом говорится в специальном постановлении администрации города. Так, сообщается, что власти изымут АЗС юго-западнее «Лапландии» и земельный участок юго-западнее спортивно-концертного комплекса «Октябрьский».

– Изъять земельный участок и АЗС в целях строительства объектов транспортной инфраструктуры муниципального значения в соответствии с проектом планировки и проектом межевания территории в границах: проезд Центральный – проспект Притомский – улица Терешковой – проспект Октябрьский в Центральном районе города Кемерово, – говорится в постановлении.

Отметим, владельцам этих участков земли отправят всю информацию о процедуре изъятия собственности, а также проект нового городского благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU