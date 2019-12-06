«Осторожно, гололед!»: кузбассовцев предупреждают о непогоде на выходных

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-06T14:42:07+03:00

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Грядущие выходные будут теплыми: столбики термометров будут держать около нулевой отметки днем. Синоптики предупреждают кузбассовцев о снеге и гололеде, а сотрудники ГИБДД призывают к осторожности.

В субботу и воскресенье в Кузбассе ожидается по ночам от трех до восьми градусов мороза, местами – до -14. Днем же температура будет колебаться около отметки в ноль градусов. Пройдет снег и мокрый снег – от небольшого до умеренного, местами – метели, а на дорогах – гололедица. В понедельник погода существенно не изменится, также сохранится и вероятность осадков.

- Сотрудники Госавтоинспекции призывают участников движения быть более внимательными и осторожными на дороге. Водителям следует учитывать погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима движения, безопасной дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала, избегать резких маневров, - обращают внимание автолюбителей специалисты областной Госавтоинспекции.

Также сотрудники ведомства напоминают пешеходам, что им тоже стоит позаботиться о своей безопасности: убедиться, что транспортные средства на проезжей части остановились и пропускают вас, а при движении в темное время суток или темноте надевать одежду со светоотражающими элементами.

ИСТОЧНИК KP.RU