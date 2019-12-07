Кузбассовцы выложат из валенков логотип 300-летия региона
Праздник «Сибирский валенок» - с играми, веселыми соревнованиями и мастер-классами состоится в Анжеро-Судженске 8 декабря. А еще гости праздника выложат из валенков логотип «300 лет Кузбасс».
Этот праздник будет проходить в Кузбассе уже в третий раз, и каждый сможет найти занятие по душе. Так, любителей кататься с горки ждут на конкурсе «Батл-сани» - обладатели самых креативных средств спуска получат подарки. На зооплощадке «С чего начинается валенок» гости примут участие в викторине и узнают, как создается эта обувь. К слову, для этого необходимо присутствие овечки!
Для поклонников активного отдыха будут работать творческие площадки: «Бобслей-валенок» и мультиспортивная программа «Спорт в валенках». К слову, все желаю.щие могут стать участниками забега в валенках вокруг озера!
Кульминацей праздника «Кузбасский валеночный флешмоб». Чтобы стать его участником нужно принеси с собой валенок для создания логотипа «300 лет Кузбасс».
В течение праздника в Центральном парке будет работать гастрономическая площадка по дегустации сибирских щей. Также для участников праздника подготовлены фотозоны.
Гостей ждут на праздник в Центральной парке Анжеро-Судженска 8 декабря в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU