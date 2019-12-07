2019-12-07T05:38:08+03:00
Общество

Кузбассовцы выложат из валенков логотип 300-летия региона

Любителей активного отдыха приглашают на праздник «Сибирский валенок»
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы выложат из валенков логотип 300-летия регионаКузбассовцы выложат из валенков логотип 300-летия регионаФото: Олег УКЛАДОВ
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Праздник «Сибирский валенок» - с играми, веселыми соревнованиями и мастер-классами состоится в Анжеро-Судженске 8 декабря. А еще гости праздника выложат из валенков логотип «300 лет Кузбасс».

Этот праздник будет проходить в Кузбассе уже в третий раз, и каждый сможет найти занятие по душе. Так, любителей кататься с горки ждут на конкурсе «Батл-сани» - обладатели самых креативных средств спуска получат подарки. На зооплощадке «С чего начинается валенок» гости примут участие в викторине и узнают, как создается эта обувь. К слову, для этого необходимо присутствие овечки!

Для поклонников активного отдыха будут работать творческие площадки: «Бобслей-валенок» и мультиспортивная программа «Спорт в валенках». К слову, все желаю.щие могут стать участниками забега в валенках вокруг озера!

Кульминацей праздника «Кузбасский валеночный флешмоб». Чтобы стать его участником нужно принеси с собой валенок для создания логотипа «300 лет Кузбасс».

В течение праздника в Центральном парке будет работать гастрономическая площадка по дегустации сибирских щей. Также для участников праздника подготовлены фотозоны.

Гостей ждут на праздник в Центральной парке Анжеро-Судженска 8 декабря в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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