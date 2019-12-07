СЕГОДНЯ 06:17 2019-12-07T06:17:37+03:00

Лоб в лоб: на кузбасской трассе столкнулись две легковушки. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"

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В Кузбассе ночью произошло ДТП: два легковых автомобиля столкнулись лоб в лоб на автодороге в Кемеровском районе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/748303" frameborder="0"></iframe> Лоб в лоб: на кузбасской трассе столкнулись две легковушки.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово".

Дорожно-транспортное происшествие случилось в Кемеровской районе вечером в пятницу, 6 декабря. Очевидцы сняли видео с последствиями ДТП. Так, на кадрах видео запечатлено, что два легковых автомобиля стоят на разных сторонах дороги. Оба имеют серьезные повреждения.

- 06.12 в районе 22 часов. ДТП, лобовое столкновение. Около поселка Ровенский, - такой подписью автор сопроводил видео. Обстоятельства и причины ДТП, а также информация о пострадавших уточняется.

Напомним, областная Госавтоинспекция и Кемеровский Гидрометцентр предупреждают кузбассовцев о том, что в выходные ожидается снег, мокрый снег и гололед. Будьте внимательны на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU