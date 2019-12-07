2019-12-07T07:00:44+03:00
Происшествия

Перепутала: жительница Кузбасса с молотком напала на знакомую

Так она хотела избавиться от соперницы
Яна ПОПОВА
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Перепутала: жительница Кузбасса с молотком напала на знакомуюПерепутала: жительница Кузбасса с молотком напала на знакомуюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе женщина ударом молотка решила избавиться от «соперницы», с которой, по ее мнению, супруг завел любовный роман.

Осенью этого года врачи Анжеро-Судженска сообщили полицейским, что к ним в отделение с ушибленными ранами головы обратилась 35-летняя местная жительница. Правоохранители выяснили, что травмы молодой женщине нанесла ее 40-летняя знакомая из-за ревности

Сотрудники полиции установили, что женщина заподозрила своего гражданского супруга в неверности и решила, что новая возлюбленная мужчины – его коллега по работе. Она сразу же отправилась к «любовнице» для выяснения отношений.

Между женщинами произошла ссора, во время которой ревнивая женщина несколько раз ударила соперницу молотком по голове и скрылась. Потерпевшая поражения молодая женщина сразу же вызвала скорую помощь.

– Дознавателем окончено расследование уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», возбужденного в отношении 40-летней местной жительницы. В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд. Женщине грозит до двух года лишения свободы, – дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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