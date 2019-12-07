2019-12-07T10:21:06+03:00
Общество

Работу подстанции в Новокузнецке восстановили после ЧП

Подстанция работает в обычном режиме
Екатерина РОМАНОВА
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Работу подстанции в Новокузнецке восстановили после пожараРаботу подстанции в Новокузнецке восстановили после пожараФото: Алексей ФОКИН
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Накануне в Новокузнецке на подстанции «Бызовская» произошло короткое замыкание. Сейчас его последствия устранены, а работа насосной станции, где случилось ЧП, восстановлена в полном объеме.

Электроснабжении подстанции «Бызовская»,которая является кузбасским филиалом «Россети Сибири», восстановлено в полном объеме – об этом сообщили на заседании оперативного штаба, прошедшего в субботу, 7 декабря в Новокузнецке. Насосная станция №16, где накануне произошел пожар, сейчас работает в обычном режиме.

- Теплоснабжение домов и социальных объектов Новоильинского района осуществляется от Западно-Сибирской ТЭЦ в штатном режиме. Жалоб от населения не поступало, - отметили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Сейчас представители управляющих компаний проводят подомовые обходы, чтобы убедиться, что сбоев в работе отопления нет.

В Новокузнецке работают горячие линии Единой дежурно-диспетчерской службы 8-3843-32-15-15, 8-3843-32-16-16, 8-3843-32-17-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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