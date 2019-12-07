111 спецмашин убирают снег с улиц Кемерове

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-07T11:59:44+03:00

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Снегоуборочные комплексы, трактора со щетками и другая спецтехника ежедневно работает на улицах города Кемерова, чтобы очистить их от снега. В субботу 111 таких спецмашин убирают снег в областном центре.

В Кузбасс пришло временное потепление, а вместе с ним и снегопад и гололед. Чтобы очистить городские улицы от снега, в субботу в областном центре работает 111 единиц снегоуборочной техники.

24 снегоуборочных комплекса убирают снег и посыпают проезжую часть, делая ее безопасной. На пешеходных зонах трубятся 31 трактор с щетками, очищая их от снега.

- Основная задача - обеспечить проезжее состояние межрайонных магистралей и крупных транспортных артерий, - отмечает пресс-служба администрации Кемерова в своем аккаунте в Instagram. - Очисткой улиц занимаемся в круглосуточном режиме.

Если у вас возникли вопросы по очистке улиц от снега, сообщите об этом по телефону горячей линии МБУ «Кемдор»: (384-2)67-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU