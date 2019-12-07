В Кузбассе женщина хотела взять кредит и потеряла 52 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-07T12:29:56+03:00

Она подала заявку на заем на одном из сайтов банков

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В Кузбассе женщина пыталась оформить кредит, стала жертвой мошенников и потеряла 50 тысяч рублей. Теперь аферистов ищет полиция

Жительница Анжеро-Судженска обратилась в полицию и рассказала, что на сайтах различных банков оставила свои личные данные и оформила заявки на получение кредита на 300 тысяч рублей.

После ей перезвонил якобы сотрудник одного из банков и сказал, что их организация готова выдать нужную сумму. Однако для это собеседник попросил перечислить на указанный счет 52 тысяч рублей, чтобы он оформил страховку и оплатил обязательные сборы за получение кредита. Женщина выполнила все, что от нее требовалось.

Через некоторое время снова раздался звонок. Тот же сотрудник потребовал оплатить курьерскую доставку денег – горожанка отказалась. Собеседник сразу же прервал разговор, а его телефон оказался недоступен.

– В настоящее время сотрудники полиции разыскивают афериста. Известно, что телефон, с которого злоумышленник общался с потерпевшей, зарегистрирован в Самарской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» Преступникам грозит пять лет лишения свободы, – дополняют в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU