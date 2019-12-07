Несговорчивые полицейские довели кузбассовца до суда
В Кузбассе мужчина пытался дать взятку сотрудникам ДПС, однако инспекторы на сделку не пошли. Теперь нарушитель предстанет перед судом.
В ноябре этого года во время рейда на одной из автодорог в Белове инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль. Они решили проверить документы водителя. Оказалось, что у мужчины отсутствует страховой полис.
Нарушитель решил договориться с полицейскими и предложил им две тысячи рублей за то, чтобы они его отпустили без оформления протокола. Чтобы инспекторы не сомневались в его решимости, водитель сразу передал им деньги. Полицейские на такую сделку не согласились и вызвали следственную группу.
– В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU