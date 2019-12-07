Несговорчивые полицейские довели кузбассовца до суда

СЕГОДНЯ 13:46 2019-12-07T13:49:57+03:00

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В Кузбассе мужчина пытался дать взятку сотрудникам ДПС, однако инспекторы на сделку не пошли. Теперь нарушитель предстанет перед судом.

В ноябре этого года во время рейда на одной из автодорог в Белове инспекторы ДПС остановили легковой автомобиль. Они решили проверить документы водителя. Оказалось, что у мужчины отсутствует страховой полис.

Нарушитель решил договориться с полицейскими и предложил им две тысячи рублей за то, чтобы они его отпустили без оформления протокола. Чтобы инспекторы не сомневались в его решимости, водитель сразу передал им деньги. Полицейские на такую сделку не согласились и вызвали следственную группу.

– В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU