Открытие «Лета» в Кемерове откладывается

СЕГОДНЯ 19:32 2019-12-07T19:32:59+03:00

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Открытие ТЦ «Лето», который когда-то назывался «Аврора», откроется не раньше января 2020 года. Еще не все готово для того, что ТЦ заработал.

Торговый центр «Лето» может открыться лишь в январе 2020 года. Сейчас почти все ремонтные работы здесь завершены, однако поиск арендаторов все еще продолжается. Соответственно, откладывается и открытие об этом сообщает «Авант-Партнер».

Напомним, торговый центр «Аврора» был закрыт из-за нарушений правил пожарной безопасности в апреле 2018 года по решению суда. Собственникам здания пришлось реконструировать здание, в том числе и усилить конструкции здания. Сейчас работы практически завершены, более того, назвались сроки открытия торгового центра. Сначала предполагалось, что он откроется к 1 сентября, а позже открытие назначалось на декабрь. Совсем недавно стало известно, что ТЦ переименован, а теперь – что «Лето» заработает лишь в январе

ИСТОЧНИК KP.RU