В Кемерове водитель такси похитил телефон у клиентки

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-08T08:49:57+03:00

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В Кемерове задержали таксиста, который украл у клиентки ее сотовый телефон. Только выполнением заказа дело не ограничилось – пара решила провести время вместе.

К полицейским обратилась 35-летняя кемеровчанка, которая заявила, что малознакомый мужчина похитил у нее мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку и задержали подозреваемого, им оказался 43-летний уже не раз судимый мужчина.

-При обыске в его квартире полицейские обнаружили и изъяли похищенный телефон. Злоумышленник пояснил, что выполняя заказ, познакомился с клиенткой. В ходе завязавшегося разговора они договорились провести вместе время и отправились в гостиницу. Однако когда кемеровчанка отлучилась в ванную комнату, водитель такси похитил ее телефон и скрылся, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенное имущество вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU