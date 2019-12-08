2019-12-08T08:49:57+03:00
Происшествия

В Кемерове водитель такси похитил телефон у клиентки

На мужчину завели уголовное дело
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове водитель такси похитил телефон у клиенткиВ Кемерове водитель такси похитил телефон у клиенткиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кемерове задержали таксиста, который украл у клиентки ее сотовый телефон. Только выполнением заказа дело не ограничилось – пара решила провести время вместе.

К полицейским обратилась 35-летняя кемеровчанка, которая заявила, что малознакомый мужчина похитил у нее мобильный телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку и задержали подозреваемого, им оказался 43-летний уже не раз судимый мужчина.

-При обыске в его квартире полицейские обнаружили и изъяли похищенный телефон. Злоумышленник пояснил, что выполняя заказ, познакомился с клиенткой. В ходе завязавшегося разговора они договорились провести вместе время и отправились в гостиницу. Однако когда кемеровчанка отлучилась в ванную комнату, водитель такси похитил ее телефон и скрылся, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет тюрьмы. Похищенное имущество вернули законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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