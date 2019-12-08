Новокузнечанин доверился случайному знакомому и лишился денег
В Новокузнецке местный житель стал жертвой злоумышленника, который похитил у него ценности. Преступника он повстречал в местном баре.
За помощью в отдел полиции обратился 36-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный похитил у него мобильный телефон, золотой перстень и деньги. Общая сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 43-летний местный житель. Полицейские выяснили, что мужчины вместе находился в одном из городских баров. Когда работники заведения попросили нетрезвого потерпевшего покинуть помещение, злоумышленник отправился проводить его до дома, однако по дороге совершил кражу и скрылся. Украшения похититель сдал в ломбард, гаджет оставил для личного пользования, а на чужие деньги приобрел алкоголь.
Похищенное имущество вернули законному владельцу, а злоумышленнику теперь грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU