Синоптики Кузбасса рассказали о погоде на понедельник

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-08T14:57:54+03:00

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на понедельник, 9 декабря. В первый рабочий день в целом будет не холодно, но местами, скажем так, некоторым неудобно.

В ночь на понедельник по области синоптики прогнозируют -7…-2 градусов мороза, а при прояснения до -12. Днем ожидается +1…-4 градуса. В этот день будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой, ночью местами по югу умеренный снег, ночью местами гололедные явления, на дорогах гололедица.

В Кемерове в первый рабочий день будет -2…0 градуса, пройдет небольшой снег, а затем будет облачно с прояснениями. Водителям по-прежнему стоит быть осторожными – на дорогах гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU