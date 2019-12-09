2019-12-09T09:29:01+03:00
Общество

Черные лесорубы вырубили 1523 новогодние елочки в Кузбассе

За срубленные в декабре деревья браконьеры заплатят двойные штрафы
Екатерина РОМАНОВА
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Черные лесорубы вырубили 1523 новогодних елочки в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКОЧерные лесорубы вырубили 1523 новогодних елочки в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АКО
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В преддверии Нового года браконьеры рубят в лесу деревья для праздников. Лесничие выявили пять таких случаев. Черные лесорубы вырубили 1523 дерева на 753,773 тысячи рублей.

В Кузбассе проводится профилактическая операция «Ель», призванная предотвратить незаконную рубку деревьев для празднования Нового года. С 11 ноября лесничие уже провели 336 рейдов и выявили пять случаев браконьерства. Черные лесорубы вырубили в Гурьевском, Междуреченском, Прокопьевском и Тисульском лесничествах 1523 дерева. Ущерб составил 753,773 тысячи рублей.

Исполняющий обязанности начальника областного департамента лесного комплекса Максим Яковлев отметил, что в декабре сумма ущерба рассчитывается по коэффициенту, увеличивающему ее вдвое. Теперь ущерб за вырубку одного дерева составляет от двух до пяти тысяч рублей. Браконьеру же грозит не только штраф, но и административная или уголовная ответственность.

- Ущерб лесу свыше пяти тысяч рублей влечет за собой уголовную ответственность. Минимальное наказание - штраф от 100 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до одного года. Максимальное - штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом до 300 тысяч рублей, - отметил Максим Яковлев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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