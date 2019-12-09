СЕГОДНЯ 09:14 2019-12-09T09:33:32+03:00

Юные математики из Кузбасса победили в Чемпионате мира по ментальной арифметике. ФОТО: vk.com, Сергей Кузнецов

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Школьники из Кузбасса победили в чемпионате мира по ментальной арифметике, который прошел в Камбодже. В соревнованиях приняли участие представители 50 стран.

В ежегодном чемпионате мира по ментальной арифметике участвовали четыре тысячи студентов из 50 стран, в том числе и большая делегация из Новокузнецка. Об этом на своей странице в социальной сети написал мэр города Сергей Кузнецов.

- Впервые наши дети выступили на высшем уровне. Старшая категория - счет на слух на английском языке: седьмое место - Мария Шаболтаева, она выступила среди более чем тысячи участников. В младшей категории на слух на английском языке в топ-30 вошла Мария Гулик, 8 лет, здесь соревновались более 1250 участников. Визуальный счет, восемь минут, десятый уровень: Мария Шаболтаева - второе место, Мария Кривова - третье место; девятый уровень - Ярослав Подъяпольский - первое место, Арина Шушакова - первое место, Всеволод Кропотов - четвертое место; седьмой уровень - Мария Гулик - второе место, - озвучил итоговую таблицу Сергей Кузнецов.

Он также заметил, что все дети учатся в новокузнецком Центре интеллектуального развития под руководством высококвалифицированных педагогов. Ребята уже в третий раз участвуют в подобных состязаниях, однако призовые места получили впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU