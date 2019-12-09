СЕГОДНЯ 09:55 2019-12-09T10:09:36+03:00

За выходные в Кузбассе выпало два метра снега. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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Выходные в Кузбассе выдались очень снежными. Так, в Шерегеше за два дня выпало два метра снега. С последствиями снегопада борется дорожная техника.

Как отмечают в Гидрометцентре Кузбасса, за выходные на юге области, преимущественно в городах, выпало 47 миллиметров осадков – а это почти два метра снега! Только рано утром в Таштагольском районе прекратился сильный снегопад.

С такими непростыми дорожными условиями борется специальная техника, которая работает на всех участках движения.

- Больше всего осадков выпало на юге области. Рекордсмен - Таштагольский район, с отметкой 47 миллиметров осадков. В Кузедеева - 39 миллиметров, в Междуреченске - 18 миллиметров, - отметила Светлана Наумова, начальник отдела гидрометобеспечения Кемеровского гидрометцентра. - На севере количество осадков в выходные было в пределах нормы - порядка шести миллиметров. В Кемерове - девять миллиметров.

Также специалисты сообщают, что в ближайшее время таких сильных осадков не предвидится. В течение недели погода сохранится теплой, лишь к выходным ожидается небольшое похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU