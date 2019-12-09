СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-09T11:13:00+03:00

До конца недели - снег: каких еще сюрпризов ждать от погоды в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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На наступившей неделе кузбассовцев по-прежнему будет радовать комфортная зимняя погода. Днем столбики термометров не опустятся ниже -10 градусов, ожидаются снег, ветер и гололедица.

Во вторник, 10 декабря, днем температура воздуха будет держаться в пределах 0…-5 градусов. Пройдет небольшой снег, который будет меняться мокрым снегом, на дорогах – гололедица. Скорость западного ветра будет достигать 7-12 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до -3…-8 градусов.

В среду будет чуть холоднее – буквально на пару градусов ветер сменит направление на юго-западное, однако его скорость останется прежней. По-прежнему будет идти снег и мокрый снег, ожидается гололедица. Ночью похолодает до -4…-9, а местами и до -15 градусов.

В четверг столбики термометров опустятся до -3…-8 градусов. Существенных осадков не ожидается, а скорость ветра останется прежней. Ночь будет на пару градусов холоднее предыдущей.

В пятницу, 13 декабря, воздух прогреется лишь до -4…-9 градусов. Вновь пойдет снег, местами возможна метель. Ночью столбики термометров опустятся до -7…-12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU