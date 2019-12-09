СЕГОДНЯ 11:41 2019-12-09T12:51:17+03:00

Более 10 тысяч кубометров снега вывезли за сутки из Кемерова. Фото: Администрация города Кемерово

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В Кемерове за минувшие сутки вывезли более 10 тысяч кубометров снега. Для борьбы с последствиями снегопадов был увеличен штат техники до 108 машин.

В областном центре прошлой ночью работало 108 машин - это на 35 процентов больше, чем обычно. На борьбу со снегом вышли грейдеры, КамАЗы с плугами и щетками, тракторы, роторы и погрузчики. В частном секторе дорожники очистили 277 улиц, также в проезжем состоянии находятся все районные магистрали. Для борьбы с гололедом было использовано 300 тонн песка и соли.

Как сообщили в администрации города, в первый рабочий день на уборку кемеровских улиц вышло 150 спецмашин и 250 дорожных рабочих.

- МБУ «Кемдор» убедительно просит горожан обращать внимание на временные дорожные знаки, запрещающие парковку, - ведется вывоз снега, - отметили в мэрии. - Автомобили, оставленные в зоне действия запрещающих знаков, существенно снижают качество и оперативность уборки улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU