2019-12-09T12:54:12+03:00
Общество

Сергей Цивилев встретился с легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком

Они договорились совместно развивать детский хоккей в регионе
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев встретился с легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramСергей Цивилев встретился с легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с легендой советского хоккея Владиславом Третьяком. Вместе они договорились развивать детский хоккей в регионе.

О визите хоккеиста глава региона рассказал в своем аккаунте в соцсетях. Он отметил, что принимать такого гостя на кузбасской земле - это большая честь.

«Конечно, говорили о хоккее с шайбой в нашем регионе. У нас сильная школа в Новокузнецке, и мы будем ее развивать. Нам важно охватить этим видом спорта как можно больше ребят, поэтому мы устанавливаем большое количество открытых коробок и планируем построить три крытые ледовые площадки. Такие планы нашего гостя порадовали», - написал Сергей Цивилев.

Кроме того, во время встречи достигнута договоренность в августе следующего года отправить юных спортсменов команды «Металлург-2007» в Москву на Международный юношеский хоккейный турнир «Кубок Владислава Третьяка». Там они сыграют со сверстниками из разных стран и получат новый опыт.

«А в октябре следующего года проведем турнир на Кубок Владислава Третьяка в Новокузнецке», - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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