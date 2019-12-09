2019-12-09T12:34:28+03:00
Общество

В Кузбассе полицейские задержали пьяную 15-летнюю школьницу

Девочка призналась, что распивала спиртное в компании студентов
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе полицейские задержали пьяную 15-летнюю школьницуВ Кузбассе полицейские задержали пьяную 15-летнюю школьницуФото: Алексей ФОКИН
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В Кузбассе в ходе оперативно-профилактического мероприятия полицейские задержали 15-летнюю ученицу. Девочка находилась в состоянии опьянения.

В Анжеро-Судженске инспекторы отделения по делам несовершеннолетних проводили рейд, во время которого обнаружили нетрезвую школьницу. Как рассказала сама девочка, накануне с одноклассницей она употребляла алкоголь в компании двух студентов 16 и 17 лет. В отношении студентов составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Наказание подразумевает штраф в размере 1,5 тысячи рублей либо арест на 15 суток.

Со школьницами инспекторы ПДН провели профилактическую беседу. Штраф за них придется заплатить родителям.

-Собранные полицейскими материалы переданы на административную комиссию для принятия решения, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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