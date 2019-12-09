2019-12-09T13:21:57+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк занял 1 место в III турнире по боулингу среди финансистов г. Кемерово

Мероприятие прошло на территории РК «Байконур»
Яков КРЫМСКИЙ
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Соревнования прошли в теплой и дружественной обстановке. Фото: АО «Россельхозбанк»)Соревнования прошли в теплой и дружественной обстановке. Фото: АО «Россельхозбанк»)
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6 декабря состоялся III турнир по боулингу среди команд финансовой сферы г. Кемерово, посвященный Дню Банковского работника, организатором которого выступил Кемеровский региональный филиал АО «Россельхозбанк». Мероприятие прошло на территории РК «Байконур». Турнир открыл директор Кемеровского филиала Россельхозбанка Станислав Домбровский. Он пожелал всем участниках удачи, терпения и победы. Также все капитаны команд открыли игровые дорожки первыми бросками мячей.

В соревнованиях приняли участие 16 команд: Россельхозбанк, ВТБ, ВТБ-лизинг, ГУ ЦБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, Сбербанк, Азиатско-тихоокеанский Банк, Уралсиб, Кузбассхимбанк, СГ Согаз, Альфастрахование, СК Ингосстрах, Мособлбанк.

Соревнования прошли в теплой и дружественной обстановке. В жаркой и яркой борьбе с отрывом в 130 очков победу одержала команда Кемеровского филиала АО Россельхозбанк, заняв 1 место, 2 место досталось команде Совкомбанка, 3 место – Банк Открытие. Победителям и призерам вручили кубки, медали, а также сертификаты от спонсоров и партнеров мероприятия, кроме этого все команды получили дипломы «Участника III турнира по боулингу» и поощрительные призы – сертификаты на игру в бильярд или боулинг.

«Игра была жаркой, все игроки и болельщики получили огромный заряд энергии и позитивных эмоций, надеюсь, что у всех остались теплые и приятные впечатления об игре», − отметил Станислав Домбровский.

Партнерский материал

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