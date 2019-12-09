2019-12-09T13:33:19+03:00
Происшествия

Беловчанка хотела заработать на ценных бумагах и лишилась 1,7 миллиона рублей

Женщина стала жертвой лже-брокера
Мария КОЛОСОВА
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Беловчанка хотела заработать на ценных бумагах и лишилась 1,7 миллиона рублейБеловчанка хотела заработать на ценных бумагах и лишилась 1,7 миллиона рублейФото: Евгения ГУСЕВА
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В Белове местная жительницы согласилась на предложение заработать на ценных бумагах и стала жертвой мошенника. Горожанка лишилась 1,7 миллиона рублей.

О похищении сбережений полицейским рассказала 36-летняя жительница Белова. По словам женщины, ей на мобильный с московского номера позвонила неизвестная и представилась брокером. Она предложила потерпевшей заработать на инвестициях в ценных бумаги и котировках рынка валют. Горожанке это предложение показалось интересным. По требованию собеседницы она установила на телефон некую программу якобы для дистанционного обучения и сообщила злоумышленнице пароль от личного кабинета в «мобильном банке». Также она отправила лже-брокеру по почте копии своих документов, необходимые для проведения сделок, а потом перевела на открытый для нее личный счет первые 10 тысяч рублей.

Через несколько дней мошенница уговорила женщину положить на счет еще 100 тысяч рублей, чтобы можно было участвовать в более крупных сделках. При этом она показала результаты якобы уже совершенных сделок и прибыль с них. После этого беловчанка вошла во вкус.

-Она вновь поддалась на уговоры мошенников увеличить ставки и обратилась в несколько банков, где оформила и получила кредиты на общую сумму 1 600 000 рублей, которые также перевела на свой счет. Однако как только беловчанка попыталась вывести часть вложенных и «заработанных» денежных средств, то «брокеры» сразу же прекратили с ней диалог и перестали выходить на связь, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Поняв, что стала жертвой мошенников, женщина обратилась в полицию. Сейчас злоумышленницу разыскивают, за мошенничество ей грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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