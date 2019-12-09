СЕГОДНЯ 14:47 2019-12-09T14:47:34+03:00

Мужчину без адреса разыскивают в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Кузбассе разыскивают 41-летнего Алексея Бушуева. Его подозревают в совершении тяжкого преступления.

Алексея Бушуева, 08.08.1978 года рождения, разыскивает полиция города Анжеро-Судженска по подозрению в совершении тяжкого преступления. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, у мужчины нет определенного места жительства.

Приметы: рост около 170 сантиметров, плотного телосложения.

Был одет: черная куртка из кожзаменителя, вязаная шапка, темные штаны.

Полицейские просят граждан, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону в Анжеро-Судженске: 8-(38453)-6-54-00 либо «02». Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU