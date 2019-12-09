2019-12-09T16:08:20+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Число экспортно ориентированных компаний МСП выросло на 20 процентов с начала года – Россельхозбанк

АО «Россельхозбанк» подвел промежуточные итоги по развитию финансирования экспортно ориентированных компаний малого и среднего агробизнеса.
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» подвел промежуточные итоги по развитию финансирования экспортно ориентированных компаний малого и среднего агробизнеса. В данном сегменте отмечены положительные изменения, такие, как рост числа кредитующихся клиентов, кредитного портфеля. Произведенная МСП продукция поставляется в страны Европы, Азии, Африки.

Число субъектов малого и среднего агробизнеса, ориентированных на экспорт и являющихся клиентами РСХБ, с начала года увеличилось более чем на 20 процентов. Кредиты предоставлены 221 клиенту на общую сумму 14 миллиардов рублей.

Главными экспортируемыми видами продукции стали пшеница (импортёры – Турция, Танзания, Катар, Марокко, Италия), ячмень (Иран), рапс (Польша, Германия), соя (Китай), рыбная продукция (Япония), картофель (Сербия).

«Экспортом всё активнее занимаются не только компании из сферы крупного бизнеса. Свой вклад в общую цель по увеличению экспорта вносят и представители малого и среднего предпринимательства, в том числе – фермеры. Будучи надежным партнером, Банк делает всё, чтобы проложить таким компаниям безопасный и понятный путь на внешний рынок, поддерживает их как финансово, так и делясь богатым опытом. Отечественному МСП есть что предложить мировому рынку. Нет сомнений, что скоро иностранные потребители будут знать вкус региональных российский брендов гораздо лучше», – прокомментировал заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Максим Любомудров.

Партнерский материал.

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