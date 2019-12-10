2019-12-10T05:55:38+03:00
Происшествия

Ночью в Кузбассе горело здание почты

11 пожарных и трое добровольных пожарных полчаса тушили здание
Екатерина РОМАНОВА
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Ночью в Кузбассе горело здание почты. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.Ночью в Кузбассе горело здание почты. ФОТО: ГУ МЧС России по Кемеровской области.
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Ночью в кузбасском поселке Куликовка произошло ЧП. Здесь загорелось здание почтового отделения.

Сигнал о том, что в Куликовке горит почта, поступил на пульт диспетчера в 04.04. На место пожара тут же выдвинулись две единицы техники и 11 пожарных. Однако еще до их прибытия спасать почту начали трое добровольных пожарных.

- На момент прибытия первого подразделения из окон деревянного рубленого здания шел дым, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара обгорели стены внутри здания на площади 20 квадратных метров, пол на площади пять квадратных метров, а также потолочные перекрытия на площади в один квадратный метр.

При пожаре никто не пострадал. Предварительную причину и обстоятельств возникновения пожара сейчас устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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