В центре Кемерова автомобили будут ездить по-новому

СЕГОДНЯ 06:38 2019-12-10T08:24:15+03:00

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На пересечении Октябрьского проспекта и Центрального проезда в Кемерове временно не работает светофор. В администрации города отметили, что включить его должны около 11 часов утра, при этом схема движения на перекрестке изменится.

Светофор на перекрестке не работает из-за того, что специалисты устанавливают дополнительную секцию. И уже совсем скоро автомобилисты, выезжающие на перекресток, смогут удобно и безопасно поворачивать налево с проспекта Октябрьского на Центральный проезд.

- Принято решение об установке дополнительной левоповоротной секции светофора по проспекту Октябрьскому при движении от улицы Тухачевского, - сообщает пресс-служба кемеровского Центра организации дорожного движения. - Данное мероприятие позволит реализовать раздельное движение встречных транспортных потоков и повысить безопасность завершения левых поворотов и разворотов.

На время, пока устанавливается дополнительная секция, светофор будет отключен. Завершение работ запланировано на 10 декабря, 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU