В центре Кемерова автомобили будут ездить по-новому
На пересечении Октябрьского проспекта и Центрального проезда в Кемерове временно не работает светофор. В администрации города отметили, что включить его должны около 11 часов утра, при этом схема движения на перекрестке изменится.
Светофор на перекрестке не работает из-за того, что специалисты устанавливают дополнительную секцию. И уже совсем скоро автомобилисты, выезжающие на перекресток, смогут удобно и безопасно поворачивать налево с проспекта Октябрьского на Центральный проезд.
- Принято решение об установке дополнительной левоповоротной секции светофора по проспекту Октябрьскому при движении от улицы Тухачевского, - сообщает пресс-служба кемеровского Центра организации дорожного движения. - Данное мероприятие позволит реализовать раздельное движение встречных транспортных потоков и повысить безопасность завершения левых поворотов и разворотов.
На время, пока устанавливается дополнительная секция, светофор будет отключен. Завершение работ запланировано на 10 декабря, 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU