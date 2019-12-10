Восемь новых кинотеатров откроется в Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:02 2019-12-10T08:27:35+03:00

В модернизацию каждого из них вложили по пять миллионов рублей

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В Кузбассе до конца года откроется восемь кинотеатров. Все они находятся в поселках и небольших городах.

Новые современные кинотеатры вместо тех, что устарели, открываются в Кузбассе. В декабре благодаря нацпроекту «Культура» открываются сразу восемь кинозалов и кинотеатров. Так, 10 декабря, в 15.00, начинает работать кинозал в ДК поселка Металлплощадка Кемеровского района. 12 декабря, в 12.00, распахнет двери кинозал в Зеленовском сельском ДК Крапивинского района. Чуть позже заработают кинотеатры в Тяжинском, Ижморском, Таштаголе, Прокопьевске, в Плотниково и на станции Падунской.

В каждый из кинотеатров вложено по пять миллионов рублей. На эти средства приобретены системы многоканального звука, мощные цифровые проекторы, экраны и другое оборудование.

- Одна из важных задач проекта - создать условия для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тысяч человек, - отметили в областном департаменте культуры и национальной политики.

Всего же с июля 2016 года в Кузбассе уже открыт 21 муниципальный кинозал. Для их модернизации потребовалось 143,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU