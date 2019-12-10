2019-12-10T11:42:29+03:00
Общество

Как будут доставлять пенсии после пожара в кузбасском отделении почты

Ночью в Тисульском районе сгорело здание почты
Екатерина РОМАНОВА
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Как будут доставлять пенсии после пожара в кузбасском отделении почтыКак будут доставлять пенсии после пожара в кузбасском отделении почтыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Ночной пожар в поселке Куликовка уничтожил здание почтового отделения. Как же теперь кузбассовцы, обслуживающиеся в нем, будут получать пенсии?

В пресс-службе УФСП Кемеровской области отметили, что сейчас администрация села решает вопрос, где же сможет временно разместиться отделение почтовой связи. И если из-за пожара почте придется временно сменить адрес, то на доставку это никак не повлияет.

- Доставка пенсий, социальных пособий и корреспонденции осуществляется без изменений почтальоном согласно графикам, - отметили в пресс-службе Управления почтовой связи.

Также представители пресс-службы отметили, что в результате инцидента в отделении почтовой связи Куликовка Тисульского почтамта никто не пострадал.

По любым вопросам, связанным с обслуживанием, клиенты могут обращаться в Тисульский почтамт по телефонам (38454)2-13-02, 2-31-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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