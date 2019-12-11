2019-12-11T06:42:05+03:00
Происшествия

В Кузбассе нашли наркотик, в несколько раз превосходящий героин

Для конспирации драгдилер приглашал зайти за ним «на чай»
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе нашли наркотик, в несколько раз превосходящий героин. Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВ Кузбассе нашли наркотик, в несколько раз превосходящий героин. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Сотрудники за оборотом наркотиков МВД отработали оперативную информацию и задержали мужчину, торговавшего опасным веществом. У него изъяли фентанил, который по силе воздействия даже сильнее героина.

Виновником оказался 59-летний житель города Кемерово. В его жилище при обыске после получения оперативной информации полицейские обнаружили восемь клип-боксов, внутри которых находился фентанил общей массой более трех граммов. С учетом силы воздействия на человека уже два грамма такого вещества считается особо крупным размером.

- В ходе следствия было установлено, что сбытчик продавал фентанил знакомым, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Он получал мелкооптовые партии запрещенного вещества по 20-30 граммов, после чего фасовал его на дозы и продавал. Для конспирации при общении с торговцем клиенты спрашивали у него разрешения «зайти на чай», что означало, можно ли купить наркотик.

В ближайшее время уголовное дело, возбужденное против наркоторговца, рассмотрят в суде. Мужчину может ожидать пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вместо туалета морозилка с ведром: в Кузбассе закрыли жуткий магазин
«Такой кайф!»: Ольга Бузова поблагодарила кемеровчан за концерт
В Кемерове разрушили здание медакадемии
За продажу поддельного алкоголя на 6 миллионов рублей житель Новокузнецка отделался условным сроком
Подростков-осквернителей могил поймали в Новокузнецке
Башенный кран обесточили двое неизвестных в Кузбассе
Больше 32 тысяч литров крови сдали кузбассовцы с начала года
Новую шестиполосную дорогу за 258,3 миллиона рублей построят в Кемерове
Из-за строительства нового вокзала в Белове поменяли схему движения автобусов
Над опасной горой в Новокузнецке запустили беспилотник
Житель Новокузнецка сел за убийство друга 18 лет спустя
Дети из Белова остались без снежных горок
Как будут доставлять пенсии после пожара в кузбасском отделении почты
Трамвай протаранил фуру в Кемерове
Ольга Бузова восхитилась кемеровской елкой
Восемь новых кинотеатров откроется в Кузбассе
В центре Кемерова автомобили будут ездить по-новому
Ночью в Кузбассе горело здание почты
Трое подростков устроили ДТП на угнанном автомобиле в Кузбассе
Проспект Металлургов в Новокузнецке могут открыть для личного транспорта
Мужчина устроил перестрелку на вокзале в Новокузнецке
В Таштагольском районе на дорогу сошла снежная лавина
В Кемерове прошли гастроли Центра имени Мейерхольда
Число экспортно ориентированных компаний МСП выросло на 20 процентов с начала года – Россельхозбанк
Кассир электропоезда Томск-2 - Тайга спасла от смерти молодую женщину