СЕГОДНЯ 05:45 2019-12-11T06:42:05+03:00

В Кузбассе нашли наркотик, в несколько раз превосходящий героин. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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Сотрудники за оборотом наркотиков МВД отработали оперативную информацию и задержали мужчину, торговавшего опасным веществом. У него изъяли фентанил, который по силе воздействия даже сильнее героина.

Виновником оказался 59-летний житель города Кемерово. В его жилище при обыске после получения оперативной информации полицейские обнаружили восемь клип-боксов, внутри которых находился фентанил общей массой более трех граммов. С учетом силы воздействия на человека уже два грамма такого вещества считается особо крупным размером.

- В ходе следствия было установлено, что сбытчик продавал фентанил знакомым, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Он получал мелкооптовые партии запрещенного вещества по 20-30 граммов, после чего фасовал его на дозы и продавал. Для конспирации при общении с торговцем клиенты спрашивали у него разрешения «зайти на чай», что означало, можно ли купить наркотик.

В ближайшее время уголовное дело, возбужденное против наркоторговца, рассмотрят в суде. Мужчину может ожидать пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU