Пьяная новокузнечанка с двумя детьми в автомобиле устроила гонку с полицией

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-11T10:22:20+03:00

Пьяная новокузнечанка с детьми 5 и 9-ти лет чуть не врезалась в автобус. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Новокузнецке инспекторы ГИБДД поймали пьяную женщину, которая рисковала жизнью двух малолетних детей. Малышей горожанка усадила в автомобиль и спокойно (относительно) поехала по улицам города.

Настоящий форсаж устроила на улице Ленина в Новокузнецке мать двоих детей 5 и 9-лет. Автомобиль Mazda, который совершал виртуозные петли, заметили полицейские, они же и потребовали водителя остановить машину. Однако безуспешно. И просто – по городским улицам началась настоящая погоня, которая чуть не закончилась трагедией. Женщина едва увернулась от маршрутного автобуса, хотя могла спровоцировать ДТП. К счастью, уже спустя несколько минут лихачку удалось остановить.

- У автолюбительницы имелись явные признаки алкогольного опьянения. Однако проходить медосвидетельствование на состояние опьянения она отказалась, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

После задержания в отношении автомобилистки составили протокол за отказ от медосвидетельствования, а это грозит штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет. Сам же автомобиль помещен на специализированную стоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU