Вместо туалета морозилка с ведром: в Кузбассе закрыли жуткий магазин

СЕГОДНЯ 06:50 2019-12-11T06:50:53+03:00

И это не единственное нарушение закона о санитарии

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Сотрудники Управления Роспотребнадзора после проверки закрыли грязный магазин в Белове. Здесь обнаружили целый букет нарушений.

В частности, в заведении на улице 1, Телеут-5сотрудники допустили загрязнение и захламление самого помещения. И здесь не просто не было водоснабжения и канализации, но и персонал вынужден был пользоваться ведром, которое стояло вместо туалета в морозильной камере. В числе прочих нарушений – отсутствие отопления, маркировки инвентаря и его обработки, уборочного инвентаря для холодильника, спецодежды у продавца и медкнижки с прохождением осмотра,

-Специалистом Управления составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ, а также протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела переданы в Беловский городской суд Кемеровской области, - сообщили в ведомстве.

Суд постановил закрыть магазин на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU