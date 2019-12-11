2019-12-11T06:47:37+03:00
Происшествия

Подростков-осквернителей могил поймали в Новокузнецке

Двое школьников разгромили 10 надгробий
Екатерина РОМАНОВА
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Подростков-осквернителей могил поймали в НовокузнецкеПодростков-осквернителей могил поймали в Новокузнецке
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Полицейские Кузбасса раскрыли серию надругательств над могилами. Осенью нынешнего года неизвестные повредили надгробия на кладбище в поселке Красный Углекоп. Те, кто это сделал, задержаны.

Подростков-осквернителей могил поймали в Новокузнецке.Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области

Осенью 2019 года жители Прокопьевска обратили внимание на то, что на кладбище поселка Красный Углекоп повреждены надгробия. При этом было очевидно, что кто-то сделал это намеренно. Долго скрываться осквернителям могил не пришлось: вскоре сотрудники полиции задержали двух учеников местной школы. Одному из них было 14, а другому - 15 лет.

Позже подростки признались, что ради забавы приходили по ночам на кладбище и били надгробия руками и ногами, соревнуясь, кто больше свалит плит. Полицейские насчитали 10 поврежденных подростками могил.

- Дознавателем ОМВД России по городу Прокопьевску в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о надругательстве над местами захоронения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Максимальная мера наказания составляет 3 месяца ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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