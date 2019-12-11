2019-12-11T08:56:21+03:00
Происшествия

Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Кемерове из-за отключенного светофора

Машины убирал с проезжей части эвакуатор
Екатерина РОМАНОВА
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Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Кемерове из-за отключенного светофора. ФОТО: Виталий ДенисовТри автомобиля столкнулись на перекрестке в Кемерове из-за отключенного светофора. ФОТО: Виталий Денисов
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Сразу три легковых автомобиля столкнулись на пересечении Центрального проезда и Октябрьского проспекта в Кемерове. Люди живы, а вот машинам нужен хороший ремонт.

Три машины столкнулись на перекрестке в Кемерове.Полина ПРИЛУЦКАЯ

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 11 часов утра на перекрестке Октябрьского проспекта и Центрального проезда. Пока ремонтники устанавливали дополнительную секцию со стрелкой, светофор был отключен. Возможно, именноэто и спровоцировало ДТП.

Из-за ДТП собралась пробка Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Из-за ДТП собралась пробкаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

После столкновения один из автомобилей перегородил Центральный проезд, а два других - Ford и Renault - сошлись в лобовом столкновении и частично перекрыли проспект Октябрьский. Из-за этого образовалась пробка.

Автомобили убирали с проезжей части при помощи эвакуатора Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Автомобили убирали с проезжей части при помощи эвакуатораФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

- На месте ДТП работали сотрудники полиции, скорой не было. Видимо, пострадали только машины. Ремонтники установили секцию, светофор уже работает, - сообщил очевидец аварии.

Одна из разбитых машин Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Одна из разбитых машинФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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