Три автомобиля столкнулись на перекрестке в Кемерове из-за отключенного светофора
Сразу три легковых автомобиля столкнулись на пересечении Центрального проезда и Октябрьского проспекта в Кемерове. Люди живы, а вот машинам нужен хороший ремонт.
Три машины столкнулись на перекрестке в Кемерове.Полина ПРИЛУЦКАЯ
Дорожно-транспортное происшествие случилось около 11 часов утра на перекрестке Октябрьского проспекта и Центрального проезда. Пока ремонтники устанавливали дополнительную секцию со стрелкой, светофор был отключен. Возможно, именноэто и спровоцировало ДТП.
Из-за ДТП собралась пробкаФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
После столкновения один из автомобилей перегородил Центральный проезд, а два других - Ford и Renault - сошлись в лобовом столкновении и частично перекрыли проспект Октябрьский. Из-за этого образовалась пробка.
Автомобили убирали с проезжей части при помощи эвакуатораФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
- На месте ДТП работали сотрудники полиции, скорой не было. Видимо, пострадали только машины. Ремонтники установили секцию, светофор уже работает, - сообщил очевидец аварии.
Одна из разбитых машинФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU