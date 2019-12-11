Парусники «Седов» и «Крузенштерн» при поддержке РСХБ начали экспедицию в честь открытия Антарктиды и Победы в Великой Отечественной войне

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-11T09:20:06+03:00

Еще один участник похода, фрегат "Паллада", вышел из Владивостока и уже пересек экватор

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В калининградском рыбном порту под музыку оркестра штаба Балтийского флота был дан старт уникальной морской экспедиции парусников «Седов» и «Крузенштерн» в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В торжественной церемонии с напутственным словом в адрес экипажа и курсантов выступил Алексей Жданов, заместитель Председателя Правления Россельхозбанка, оказывающего кругосветному путешествию поддержку.

Ранее, 1 ноября, из Владивостока выдвинулся первый участник похода, фрегат «Паллада», и уже пересек экватор. До встречи с «Палладой» в точке, максимально приближенной к Антарктиде, «Седов» и «Крузенштерн» пройдут водами Атлантического океана. Они частично повторят маршрут шлюпов «Мирный» и «Восток» под командованием капитана 2-го ранга Фаддея Беллинсгаузена и лейтенанта Михаила Лазарева, великих российских мореходов, которым принадлежит честь открытия последнего неизвестного материка – Антарктиды – 28 января 1820 года. Встреча трех судов продолжится 200-мильной регатой, к которой присоединятся российские и иностранные парусные яхты. Затем парусники пройдут по маршрутам с важной миротворческой миссией – напомнить о Победе в Великой Отечественной войне.

Партнерский материал.