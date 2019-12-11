2019-12-11T13:14:20+03:00
Общество

Запрет на разлив: в Кузбассе ужесточат «антипивной» закон

Новые правила начнут действовать уже летом 2020 года
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе ужесточили «антипивной» законВ Кузбассе ужесточили «антипивной» законФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 11 декабря, на 20-й сессии Законодательного собрания Кемеровской области депутаты единогласно в первом чтении приняли поправки в законопроект, посвященный розничной продаже алкогольной продукции.

- Мы продолжаем совершенствование нашего, как мы его называем, «антипивного» закона. Сегодня рассматривали законопроект, который позволит установить новые меры по ограничению розничной продажи в разлив. Мы с коллегами продолжим работу над этим законом, - рассказал председатель парламента Кузбасса Вячеслав Петров.

Депутаты ужесточили законодательство: они запретили продажу разливного алкоголя в любых торговых точках, которые находятся на первых этажах многоквартирных домов. Поправки начнут действовать летом 2020 года. Напомним, в феврале этого года вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, если их площадь составляет менее 50 квадратных метров в городах и менее 25 квадратных метров на территории сел. Предполагалось, что благодаря этой мере большинство пивных точек будет закрыто. Однако на месте магазинов стали появляться кафе и бары, на которые вето не действовало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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