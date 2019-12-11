2019-12-11T13:47:02+03:00
Общество

Не парься: в Кузбассе ограничили использование вейпов

За нарушение закона депутаты областного Заксобрания ввели штрафы до 15 тысяч рублей
Яна ПОПОВА
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Не парься: в Кузбассе ограничили использование вейповНе парься: в Кузбассе ограничили использование вейповФото: Михаил ФРОЛОВ
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Депутаты областного Законодательного собрания ввели ограничения на использование вейпов на территории Кузбасса. С этой инициативой на 20-й сессии выступил депутат Глеб Колпинский. Он предложил ограничить использование вейпов на территории образовательных и спортивных учреждений, а также учреждений дополнительного образования, в медучреждениях, общественном транспорте, лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов, а также на детских площадках.

- Принимая во внимание значительное распространение вейпов среди детей и подростков, предлагаю не только ограничить продажу изделий лицам, не достигшим 18 лет, но и запретить их использование в ряде общественных мест, - уточнил депутат Глеб Колпинский.

Во втором чтении были приняты сразу два законопроекта: первый предлагает запретить использование вейпов в некоторых общественных местах области, второй - внести изменения в Административный кодекс и назначить штраф за парение вейпов.

Законопроекты были поддержаны всеми депутатами. Теперь за использование вейпа в неположенном месте грозит штраф от пятисот до полутора тысяч рублей для физических лиц, от 3 до 5 тысяч для должностных лиц и от 10 до 15 тысяч рублей для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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