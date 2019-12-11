СЕГОДНЯ 16:15 2019-12-11T16:15:35+03:00

В Кузбассе рецидивист и его подруга избили пенсионера. ФОТО: кадр видео ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Пенсионер из Новокузнецка обратил в полицию и рассказал, что его жестоко избили на улице и забрали дорогое украшение – кольцо. На место преступление отправили наряды полиции и экипажи Росгвардии.

Параллельно на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал с тревожной копки. Она была установлена в одной из квартир дома, находящего во дворе, где напали на пожилого мужчину.

Хозяин рассказал, что увидел из окна, как двое людей избивают пенсионера. Он вызвал на помощь Росгвардейцев и внимательно проследил, в каком направлении убежали нападавшие.

Пару нашли и задержали. Ими оказались уже судимый 36-летний новокузнечанин и его 38-летняя знакомая. При обыске у одного из них нашли украденное у пенсионера кольцо.

– В настоящее время в отношении задержанных следователем отдела полиции «Новоильинский» возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Им грозит до семи лет лишения свободы, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

У пенсионера медики обнаружили вывих плеча, а также многочисленные ссадины и ушибы. Вместе с тем, полицейские вернули ему похищенное кольцо.

ИСТОЧНИК KP.RU