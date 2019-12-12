2019-12-12T03:19:12+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Держатели карт Mastercard Россельхозбанка получили возможность оплачивать покупки в одно касание часами Swatch

Россия стала третьей страной после Китая и Швейцарии, где был запущен сервис SwatchPAY
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк предоставил держателям своих карт Mastercard возможность бесконтактной оплаты с использованием нового сервиса SwatchPAY!. Швейцарский часовой бренд Swatch и международная платежная система Mastercard запустили сервис, с помощью которого можно просто, удобно и безопасно оплачивать покупки в одно касание часами Swatch. Россия стала третьей страной после Китая и Швейцарии, где был запущен сервис SwatchPAY!.

В стильной коллекции SwatchРAY! 6 моделей водонепроницаемых часов, которые не требуют зарядки и оснащены спрятанным под циферблат модулем NFC. Сервис работает с применением технологии токенизации Mastercard, и при привязке к часам карты Mastercard ее 16-значный номер заменяется уникальным набором символом — токеном, который в дальнейшем и используется в транзакциях.

Чтобы оплачивать покупки с помощью часов, приобретите понравившуюся модель в одном из магазинов Swatch в России и там же, в магазине, активируйте функцию SwatchPAY!. Установите приложение SwatchPAY! на свой смартфон и введите данные карты Mastercard, выпущенной Россельхозбанком, после чего активируйте часы через специальный SwatchPAY! ВОХ в магазине Swatch. Теперь можно не только оплачивать покупки часами, но и легко управлять платежными действиями в приложении, в том числе следить за своими расходами.

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@TrueKPRU
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