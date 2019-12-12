Режим «черного неба» снова объявлен в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 04:29 2019-12-12T06:38:59+03:00

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В Новокузнецке объявлен режим неблагоприятных метеоусловий. Он будет длиться два дня.

- В связи с изменением погодных условий, вызванных установлением антициклона и понижением температуры воздуха, Новокузнецкой гидрометобсерваторией предприятий города объявлен режим № 1 неблагоприятных метеорологических условий, - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка.

Режим «черного неба» установлен с вечера 11 декабря до 13 декабря, 18.00. В течение этого времени предприятиям рекомендовано снизить выбросы загрязняющих веществ и отменить ряд других мероприятий.

В декабре уже во второй раз устанавливается безветренная погода, которая не дает всевозможным выбросам рассеиваться в воздухе. Так, 2 декабря смог над Кемеровом был настолько густым, что в нескольких метрах ничего не было видно. В Новокузнецке же просто было нечем дышать.

ИСТОЧНИК KP.RU