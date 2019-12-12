Уволенный советник гендиректора юргинского предприятия вернул работу по суду

СЕГОДНЯ 05:27 2019-12-12T06:03:09+03:00

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На крупном предприятии города Юрги в марте 2019 года прошло сокращение. Один из уволенных посчитал, что его сократили незаконно и обратился за помощью в суд.

Незаконно уволенным оказался советник генерального директора предприятия по работе с госорганами. 15 марта 2019 года из-за сокращения штата он потерял работу. Однако мужчина посчитал, что процедура сокращения была нарушена: ему не предложили все имеющиеся вакансии, которые мужчина мог бы занимать.

Экс-советник отправился в суд и тот, рассмотрев материалы дела, встал на его сторону. Суд обязал руководство предприятия восстановить мужчину в должности и выплатить ему средний заработок за время вынужденного прогула.

- Судебный пристав - исполнитель МОСП по г. Юрге и Юргинскому району ознакомил руководство завода с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания. Гражданин был восстановлен в должности, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU