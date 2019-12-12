Стала известна дата открытия школы в Трещевском

СЕГОДНЯ 06:37 2019-12-12T06:37:47+03:00

Прежде, чем в ней начнутся занятия, здесь проведут ремонт

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Школа в поселке Трещевском сейчас находится на ремонте. Часть работ уже выполнена, но сделать еще предстоит немало. Однако уже 1 сентября 2020 года школа должна распахнуть двери для учеников.

Здесь уже отремонтировали кровлю, прокладывают внутренние инженерные сети, утепляют фасад, проводят черновую отделку. К началу следующего учебного года все работы должны быть завершены, и поселковая школа примет детей из села Трещевского, Черемичкино и деревни Мокроусово.

Оснащение школы будет соответствовать современным требованиям. Здесь установят интерактивные доска, компьютерное оборудование, новую мебель, учебное и спортивное оборудование, а также все, что необходимо для качественной работы медицинского и пищевого блоков. В общей сложности областное финансирование в рамках программы «Моя новая школа» составит порядка 48,5 миллионов рублей.

- В регионе идет активное переоснащение школ современными цифровыми технологиями и оборудованием, - отметил губернатор области Сергей Цивилев. - Обучение ребят по последним стандартам и с применением новых достижений – одна из основ успешного будущего детей.

К слову, некоторое время назад губернатор поручил переделать проект учреждения. Первый документ предусматривал ремонтные работы лишь на некоторых участках здания. По новому же проекту здесь проведут комплексный капитальный ремонт всего здания и благоустройство территории.

ИСТОЧНИК KP.RU