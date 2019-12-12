2019-12-12T07:23:03+03:00
Происшествия

Магазин с гаражом и офисами ночью сгорел в Кемерове

Больше часа 46 человек боролись с огнем [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Магазин с пивной и сауной ночью сгорел в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"Магазин с пивной и сауной ночью сгорел в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Ночной пожар уничтожил двухэтажное здание в Кемерове. До ЧП здесь были магазин, офисы и гараж, а теперь только пепелище.

Магазин с гаражом и офисами ночью сгорел в Кемерове.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Сигнал о пожаре в здании на улице 9 Января, неподалеку от пересечения с Сибиряков-Гвардейцев, поступил на пульт диспетчера в 01:43. Очевидцы сообщали, что горит двухэтажное деревянное здание и гараж рядом с ним. На место ЧП тут же отправились 46 человек и 13 единиц техники.

- На момент прибытия первого подразделения двухэтажное здание из бруса и находящийся рядом гараж горели открытым пламенем, - сообщает подробности пожара пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – В результате пожара в строении обгорели стены внутри и снаружи, обрешетка крыши и перекрытия на общей площади 200 квадратных метров.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь в 03.04. Предварительную причину пожара предстоит установить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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