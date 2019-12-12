Снег, метели и морозы придут в Кузбасс в конце недели

СЕГОДНЯ 09:06 2019-12-12T10:12:42+03:00

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Оттепель, пришедшая в Кузбасс, постепенно меняется на привычную для Сибири зиму. И если в последний рабочий день еще возможны плюсовые температуры, то в воскресенье придут морозы.

В пятницу, 13 декабря, днем столбики термометров поднимутся до +1 градуса. Местами - до девяти градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -5… -10, а кое-где и до 14-19 градусов мороза. Юго-западный ветер ночью может достигать 13 метров в секунду, а днем - 16, в большинстве территорий его скорость составит 4-9 метров в секунду. Ночью осадков не ожидается, а вот днем местами пройдет снег и мокрый снег.

Суббота встретит кузбассовцев снегом, метелями и гололедицей. Воздух прогреется лишь до -1… -6 градусов, причем местами будет холоднее. Ночная температура останется в прежних пределах. Скорость ветра будет прежней.

В воскресенье в Кузбасс придут морозы: ожидается -10…-15 градусов. Вероятность осадков невелика. Ветер сменит направление на северо-восточное и утихнет. Его скорость не превысит 2-7 метров в секунду. Ночью ожидается до -22 градусов, небольшой снег.

В понедельник днем ожидается от -14 до -18 градусов. День будет снежным, а по югу Кузбасса иногда будет выглядывать солнышко. Скорость ветра останется прежней. К ночи столбики термометров опустятся до -14… -18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU