Возле новокузнецкого ТЦ запретят парковку
Возле торгово-развлекательного центра «Глобус в скором времени нельзя будет останавливаться. Новые знаки, извещающие об этом, появятся 9 января.
Запрет на остановку транспортных средств необходим для того, чтобы обеспечить пропускную способность на улице Тольятти. Сейчас напротив ТЦ «Глобус» и напротив стоянки Сбербанка, на стороне сквера имени Жукова, автомобилисты оставляют свои машины. Это мешает движению автомобилей и даже мешает пешеходам, переходящим дорогу.
Уже с 9 января в этих местах начнут действовать новые знаки, запрещающие остановку транспортных средств на улице.
- Убедительная просьба выполнять требования дорожных знаков, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим, - обращаются к горожанам представители пресс-службы администрации города Новокузнецка.
ИСТОЧНИК KP.RU