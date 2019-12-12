2019-12-12T12:03:11+03:00
Общество

Возле новокузнецкого ТЦ запретят парковку

Запрет и новые знаки вступят в силу с 9 января нового года
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Возле новокузнецкого ТЦ запретят парковкуВозле новокузнецкого ТЦ запретят парковкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Возле торгово-развлекательного центра «Глобус в скором времени нельзя будет останавливаться. Новые знаки, извещающие об этом, появятся 9 января.

Запрет на остановку транспортных средств необходим для того, чтобы обеспечить пропускную способность на улице Тольятти. Сейчас напротив ТЦ «Глобус» и напротив стоянки Сбербанка, на стороне сквера имени Жукова, автомобилисты оставляют свои машины. Это мешает движению автомобилей и даже мешает пешеходам, переходящим дорогу.

Уже с 9 января в этих местах начнут действовать новые знаки, запрещающие остановку транспортных средств на улице.

- Убедительная просьба выполнять требования дорожных знаков, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим, - обращаются к горожанам представители пресс-службы администрации города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24