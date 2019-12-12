Россельхозбанк запустил новый кредит для самозанятых
Россельхозбанк запустил новый кредитный продукт на неотложные нужды «Кредит потребительский без обеспечения для самозанятых граждан» по процентной ставке от 13,9 процента годовых.
Кредит на неотложные нужды - универсальное средство для совершения внеплановых дорогостоящих покупок или незапланированных путешествий. Банк предоставляет возможность исполнить мечту сразу, а отдавать деньги постепенно.
Россельхозбанк предлагает комфортные условия для нового кредитного продукта. Доход можно подтвердить справкой о состоянии расчетов (дохода) по налогу на профессиональный доход при условии ведения текущей деятельности в качестве самозанятого не менее полугода. Для оформления кредита клиенту достаточно иметь при себе только паспорт РФ, документы, подтверждающие доход, предоставляются в электронном виде с использованием приложения «Мой налог». Срок рассмотрения заявки и принятия решения по ней – до 3 рабочих дней. По кредиту отсутствует комиссия, а также необходимость залога или поручительства. Кредит можно оформить сроком до 5 лет, максимальная сумма кредита – 750 тысяч рублей для жителей Москвы и Московской области и 300 тысяч для других субъектов РФ.
Более подробную информацию об условиях продукта и уровне процентных ставок можно узнать на сайте Банка.
Парнерский материал.