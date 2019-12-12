Сергей Цивилев подписал документы о подготовке проекта дороги в обход Кемерова

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-12T12:37:17+03:00

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В Правительстве Кузбасса приняли решение о начале подготовки проекта строительства дороги в обход Кемерова.

Губернатор Кузбасса подписал распоряжение о начале подготовки В документах указано, что глава региона поручил подготовить проекты планировки территории, где разместится новая трасса регионального значения «Северо-западный обход Кемерова». Она будет проходить рядом с селами Щегловское, Звездное, Зарубинское, а также с Топкинским районом. Общая протяженность дороги составит 47,7 километра.

Трасса будет соответствовать категории 1Б. Это значит, что она будет иметь более четырех полос, широкие обочины и способна переносить большой поток машин.

До конца этого года кузбасские эксперты разработают графики, чертежи, макеты новой обходной дороги и проведут все экспертизы. В том числе проект проверят на соответствие экологическим стандартам.

Ранее в бюджетном послании Сергей Цивилев отмечал, что строительство такой дороги - стратегическая задача, ведь она проложит прямой путь в соседний регион - Красноярский край.

ИСТОЧНИК KP.RU