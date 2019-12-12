2019-12-12T12:07:48+03:00
Общество

WADA не помешает: в Кузбассе проведут чемпионат мира по парашютному спорту

Из-за новых санкций соревнования были под угрозой срыва
Яна ПОПОВА
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WADA не помешает: в Кузбассе проведут чемпионат мира по парашютному спортуWADA не помешает: в Кузбассе проведут чемпионат мира по парашютному спортуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш рассказал, что Кузбасс примет чемпионат мира по парашютному спорту, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства WADA в отношении России.

Это стало возможным потому, что международная авиационная федерация разрешила России принять соревнования международного уровня еще до наложения запрета.

- Международной авиационной федерацией (FAI), а позже международной парашютной комиссией было принято решение: мероприятия, право проведения которых уже передано России, не попадают под санкции, - сказал Андрей Барабаш.

В число таких мероприятий вошел и чемпионат мира по парашютному спорту в Кемерове. так что в 2020 году всех поклонников парашютного спорта приглашают на чемпионат.

Организаторы планируют сделать турнир в Кемеровской области самым масштабным за всю историю проведения соревнований по парашютному спорту. Спортсмены выступят по тем дисциплинам, которые только два года назад вошли во всероссийский реестр видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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